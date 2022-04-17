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Зеленский заявил, что при заключении договора одной встречей с Путиным не обойдется

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для урегулирования украинского конфликта ему понадобится встретиться с российским руководством более одного раза. Такое мнение украинский лидер выразил 16 апреля в интервью украинским СМИ.

Спецоперация в Донбассе 16 апреля. Текстовая трансляция
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Он также захотел провести встречу с Россией «как можно скорее».

«Я не считаю, что обойдется одной встречей. Я не считаю, что можно один раз встретиться и договориться обо всем. Потому что там много вопросов. Я по некоторым не вижу пока, что они пойдут на наш вариант или мы пойдем на их вариант», — пояснил украинский президент.

По его словам, это касается в том числе статуса республик Донбасса.

«Они [Россия, Донецкая и Луганская народные республики] хотят постоянно изменить статус в этой части, а мы хотим каких-то таких договоренностей, чтобы те люди, которые там находятся, которые считают себя украинцами, чтобы они знали, где живут, что не на каком-то острове посреди суши, а что это часть какого-то государства», — сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что при этом в ЛНР и ДНР опасаются восстановления контроля Киева на их территориях военным путем.

«Те боятся быть отдельными республиками, потому что если они отдельные республики, то они понимают, что в какой-то момент Украина может прийти в отдельные республики. Может», — заявил украинский президент.

Ранее в этот день Зеленский сообщил, что Киев может прекратить переговоры с Москвой в случае уничтожения военнослужащих украинской армии и националистических формирований в Мариуполе. Кроме того, украинский лидер предположил, что договор между Киевом и Москвой мог бы состоять из двух документов, которые бы касались гарантий безопасности для Украины и ее отношений с Россией.

Ранее, 8 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговорный процесс России и Украины идет непросто, но Москва будет добиваться того, чтобы цели этих контактов достигались. По его словам, РФ выступает за то, чтобы Белоруссия продолжала играть роль в организации переговоров с Украиной. Кроме того, министр отметил, что Москва предложила Киеву, чтобы Белоруссия была в числе стран — гарантов безопасности Украины. При этом он напомнил, что в этом качестве Украина хотела бы видеть постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также прилегающие к ней страны.

Стороны провели несколько очных встреч в Белоруссии на фоне спецоперации в Донбассе. Так, они состоялись 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Четвертый очный раунд прошел 29 марта в Стамбуле. Далее переговоры продолжились в онлайн-формате.

В середине февраля из-за ухудшения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ, а 24 февраля объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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