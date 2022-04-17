СК возбудил дело после смертельного ДТП с автобусами под Воронежем

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с участием двух автобусов на трассе в Новоусманском районе Воронежской области, в котором погибли два человека. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим в Новоусманском районе Воронежской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц»)», — говорится в сообщении.

В ведомстве подтвердили, что в результате столкновения микроавтобуса Ford Transit и рейсового автобуса Setra погибли две пассажирки микроавтобуса, еще 15 его пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

На месте продолжают работать следователи и криминалисты, которые ведут допрос очевидцев, пассажиров и водителей автобусов, а также представителей компании-перевозчика. Отмечается, что к настоящему времени истребованы документация, а также результаты административного производства по факту ДТП.

Кроме того, в ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинские, для установления причин смерти и степени тяжести вреда здоровью.

Ранее в этот день водитель пассажирского автобуса Setra рассказал, что в аварии виноват его коллега, который находился за рулем микроавтобуса. Он уточнил, что большинство пострадавших было в другом транспорте.

Автобус столкнулся с микроавтобусом вечером 16 апреля. Водитель автомобиля Ford Transit 1985 года рождения, двигавшийся в направлении Ростова-на-Дону, при повороте налево в направлении села Новая Усмань врезался в движущийся в направлении Воронежа двухэтажный автобус Setra под управлением жителя Калмыкии 1977 года рождения, который осуществлял перевозку по маршруту Элиста – Санкт-Петербург.

Как сообщили в воронежском Центре медицины катастроф, из 15 пострадавших в ДТП 13 человек доставлены в больницу, двоим помощь оказана амбулаторно. По данным Минздрава, двое находятся в тяжелом состоянии, еще 11 — в состоянии средней тяжести.

На место аварии выехали следователи и криминалисты, региональная прокуратура, в свою очередь, передала, что на место происшествия для выяснения обстоятельств случившегося и координации действий правоохранительных органов выехал заместитель прокурора области Константин Кремнев. Ход проверки по факту ДТП взят на контроль ведомства.