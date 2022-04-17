Корреспондент «Известий» показал доставку гумпомощи украинцам

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал погрузку и доставку гуманитарной помощи в Харьковскую область.

По его словам, фуры, которые полностью загружены продуктами первой необходимости, пересекают границу с Украиной под прикрытием с земли и воздуха. Отмечается, что сначала продукты попадают на склад, после чего их сортируют и готовят к дальнейшей отправке.

Журналист рассказал, что это уже четвертый по счету гуманитарный конвой, который прибыл в населенные пункты Харьковской области.

Корреспондент также показал условия, в которых пришлось жить семьям с детьми. Он указал на то, что местным жителям приходилось прятаться в подвалах и убежищах многоквартирных домов под бесконечными обстрелами и строгим запретом выходить на улицу.

Как уточнил журналист, 50 т гуманитарного груза распределили по населенным пунктам региона. Большую часть отправили в Изюм, жители которого фактически оказались в блокаде. По вине украинских военных у них не было даже воды и еды. Сейчас они знают, что колонна с российской помощью приедет вовремя, и встречают ее заранее, а также благодарят военных.

Отмечается, что многие подходят по несколько раз, особенно дети — просят еще конфет. Военные им не отказывают: самым маленьким жителям Изюма и так пришлось несладко. Сейчас они хотя бы могут спокойно спать, а их родители — не думать, где взять еду, так как запасов хватит как минимум до следующего прибытия гуманитарной колонны.

Накануне сообщалось, что первая фура с гуманитарной помощью, которую собрали школьники Московской области, отправилась в Донбасс. Жителям республик будет доставлено 20 т груза.

Отмечалось, что ученики образовательных учреждений отправили в Донбасс продукты питания, в том числе детского, предметы гигиены, бытовой химии, медицинские товары, канцелярию, игрушки, а также письма и рисунки для своих сверстников.

Ранее, 14 апреля, Минобороны России сообщило о том, что российские военнослужащие доставили более 30 т гуманитарной помощи нуждающимся жителям Харьковской области. Всего, по данным ведомства, ее пришли получить около 500 человек. В первую очередь необходимой помощью были обеспечены семьи с детьми. Отмечалось, что помимо раздачи продуктовых наборов в регионе впервые была организована поставка лекарств.

В середине февраля в Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об ухудшении обстановки в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

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