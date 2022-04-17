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ЕС может усилить санкции против энергетики и банковского сектора России

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что ЕС обсуждает санкции против энергетики и банковского сектора РФ
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В Евросоюзе рассматривают шестой пакет санкций ЕС против России: ограничительные меры могут коснуться банковского сектора, особенно Сбербанка, речь в нем также идет и об энергетике. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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«Мы продолжаем рассматривать банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37% банковского сектора России. И, конечно же, речь идет об энергетических вопросах», — сказала фон дер Ляйен немецкой газете Bild am Sonntag.

По словам фон дер Ляйен, ЕС сейчас также «разрабатывает умные механизмы», которые позволят на следующем этапе санкций затронуть и нефть.

Под санкциями ЕС уже, в частности, находятся российские ВТБ, Совкомбанк, «ФК Открытие» и Новикомбанк.

11 апреля глава внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны Европейского союза разрабатывают шестой пакет санкций против РФ с «нефтяной опцией».

8 апреля Евросоюз принял пятый блок санкций против России. В нем ЕС ввел запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии, однако рестрикции не распространяются на перевозку медицинских препаратов и продовольствия.

Также ограничения предусматривают «заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружения в Россию, запрет на экспорт в Россию, в частности, высокотехнологичных товаров на сумму в €10 млрд».

Рестрикции также не распространяются на автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

15 марта вступил в силу четвертый пакет санкций Евросоюза против России. Рестрикции включают в себя запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ, под исключения также попали мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС. Под ограничениями оказались и частные лица и организации. Санкции затронули свыше 600 россиян и наибольшую часть финансовой системы РФ.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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