Водитель попавшего в смертельное ДТП автобуса обвинил в аварии коллегу

Водитель пассажирского автобуса, ставшего участником смертельного ДТП на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области, рассказал об аварии.

На автобусе Setra мужчина осуществлял пассажирскую перевозку по маршруту Элиста – Санкт-Петербург. По его словам, аварию спровоцировал водитель микроавтобуса, который не увидел предупреждающего знака и допустил столкновение.

«Вот отсюда [он] ехал, а я оттуда. Он здесь поворачивал налево, он меня не увидел из-за этого столба, знака и выскочил на дорогу. Выскочил, не знаю, быстро или не быстро», — сказал он в четверг, 17 апреля, телеканалу «Известия».

Водитель уточнил, что большинство пострадавших в другом транспорте.

«У меня у напарника нога сломана», — добавил он.

Пассажирский автобус Setra столкнулся с микроавтобусом Ford Transit в 20:30 мск 16 апреля. Двое погибли. Всего в транспортных средствах находился 51 человек.

Погибли в результате происшествия двое, пострадали еще 15 человек. Из 13 госпитализированных двое — в тяжелом состоянии, 11 — в состоянии средней тяжести. Двоим медицинская помощь оказана амбулаторно.

В региональном МВД назвали причину ДТП с участием микроавтобуса и автобуса. По предварительным данным, водитель микроавтобуса поворачивал налево в направлении села Новая Усмань и не уступил дорогу рейсовому автобусу. Водитель второго транспортного средства не успел среагировать, из-за чего произошло столкновение.

По информации ТАСС, за рулем Ford Transit был водитель 1985 года рождения, автобусом Setra управлял житель Калмыкии 1977 года рождения, он осуществлял пассажирскую перевозку по маршруту Элиста – Санкт-Петербург.

Судя по видео с места ДТП, удар настолько сильным, правое крыло микроавтобуса прогнулось до середины транспортного средства. У машины выбиты также двери и стекла, а также помят и раскрыт люк.