Российские военные сопроводили доставку грузов на Украину

Корреспондент «Известий» Александр Морозов показал движение специальной военной колонны Вооруженных сил России (ВС РФ) на Украине с грузом первой необходимости.

В составе колонны больше ста грузовиков. Внутри: патроны, продовольствие, вода. Для укрепления позиций везут бронетехнику.

Перед грузовиками движутся танки, потому что в деревнях, которые проезжает техника, пока может быть еще не безопасно после оттеснения украинских националистов. Машины двигаются на максимальной скорости, чтобы проскочить опасные участки.

С воздуха колонну прикрывают вертолеты Ми-8 на предельно малой высоте, чтобы в любой момент отбить атаку.

Кроме того, грузовики от атак с воздуха прикрывает грузовик с крупнокалиберным пулеметом, который находится в самом начале колонны. Его прикрывают несколько боевых машин пехоты, бойцы следят, чтобы на клону не напали из леса.

Следом за военной колонной движется гуманитарная, чтобы доставить в близлежащие деревни продукты и предметы первой необходимости.

Как передал корреспондент, жители населенных пунктов ждут помощи со стороны России и встречают сопровождающих груз военных пешком или на велосипедах.

16 апреля в распоряжение «Известий» попали видеоматериалы о доставке гуманитарной помощи в Мелитополь. На кадрах показана разгрузка большого количества коробок и пакетов: среди них упаковки с детскими подгузниками, пеленками, продовольственными товарами.

Ранее, 14 апреля, Министерство обороны России сообщило о том, что российские военнослужащие доставили более 30 т гуманитарной помощи нуждающимся жителям Харьковской области. Всего, по данным ведомства, ее пришли получить около 500 человек, среди которых как местные жители, так и беженцы из Харькова. В первую очередь необходимой помощью были обеспечены семьи с детьми.

12 апреля заявили о том, что всего со 2 марта на Украину было доставлено 11242,8 т. гуманитарных грузов и проведено 810 гуманитарных акций.

Ранее, 10 апреля, Вооруженные силы России доставили гуманитарную помощь жителям села Станислав в Херсонской области Украины. 8 апреля Минобороны РФ показало, как доставляли гуманитарную помощь в украинский город Изюм. В первую очередь помощь оказывали семьям с детьми. Людям дали предметы первой необходимости и еду.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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