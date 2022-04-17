Ким Чен Ын лично проследил за ходом испытательной стрельбы в КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично присутствовал на испытании нового тактического управляемого оружия, которое призвано повысить эффективность тактических ядерных снарядов. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщает агентство Yonhap.

«[Новое тактическое управляемое оружие] имеет большое значение для резкого повышения огневой мощи передовых частей дальнобойной артиллерии и повышения эффективности действия тактических ядерных средств КНДР и диверсификации их задач огневой мощи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что испытательная стрельба прошла успешно. Ким Чен Ын со своей стороны дал указания по «дальнейшему наращиванию обороноспособности и ядерных боевых сил страны».

Ранее в воскресенье стало известно, что КНДР запустила два снаряда в сторону Японского моря. По данным Yonhap, снаряды пролетели 110 км, достигнув высоты 25 км. Другие подробности не приводятся.

15 апреля телеканал NHK сообщил, что в Японии намерены возобновить с лета текущего года учения по эвакуации населения на фоне ракетных пусков, производимых КНДР. Прошлые учения в 2017 году временно остановили из-за начала переговорного процесса между Северной Кореей и Соединенными Штатами, когда КНДР прекратила проводить пуски ракет.

До этого, 13 апреля, сообщалось, что США добиваются введения новых ограничительных мер против КНДР из-за ее ракетных запусков, включая сокращение вдвое экспорта нефти в эту страну.

28 марта лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении развивать «мощные ударные средства» для укрепления национального оборонного потенциала страны, а также выразил благодарность официальным лицам и ученым, которые внесли вклад в «успешный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нового типа «Хвасон-17».

24 марта КНДР сообщила об испытаниях МБР «Хвасон-17». В минобороны Японии запуск назвали самым технически продвинутым с точки зрения продолжительности полета и максимальной высоты.