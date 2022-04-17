МО РФ: националисты в Мариуполе просят Киев разрешить им сдаться

Заблокированные в Мариуполе на металлургическом заводе «Азовсталь» националисты просят власти Киева разрешить им сдаться в плен российским военным. Об этом 17 апреля сообщает Минобороны России (МО РФ) со ссылкой на перехваченные радиопереговоры.

Отмечается, что участники радикальных националистических формирований и иностранные наемники жалуются украинским властям на нехватку воды и еды.

«Содержание радиоперехватов свидетельствует о том, что боевики находятся в безвыходном положении. Они настойчиво требуют от официальных властей Киева разрешения сложить оружие и сдаться в плен. При этом представители украинских властей в категоричной форме запрещают это делать и угрожают последующими расстрелами», — говорится в распространенном заявлении российского оборонного ведомства.

В свою очередь, Вооруженные силы России предложили блокированным на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе националистам сложить оружие с 06:00 воскресенья, 17 апреля. В оборонном ведомстве отметили, что всем сложившим оружие гарантируется жизнь.

Все без исключения украинские вооруженные подразделения, а также иностранные наемники без какого-либо оружия и боеприпасов должны выйти начиная с 06:00 до 13:00 мск.

Также в МО РФ призвали военных ВСУ не испытывать судьбу, а «принять единственно правильное решение по прекращению боевых действий и сложить оружие уже сейчас».

Ранее в воскресенье корреспондент «Известий» Семен Еремин рассказал, что завод «Азовсталь» в Мариуполе начали обстреливать листовками с предложением сдаться. Снаряды с несколькими тысячами листовок были выпущены с помощью артиллерийской установки «Гвоздика», записки содержат подробную инструкцию для украинских военных и наемников, как правильно сдаваться в плен.

В этот же день житель Мариуполя рассказал, как бойцы ВСУ покидали свои позиции в здании краеведческого музея неподалеку от завода «Азовсталь». Он предположил, что они содержали в этом помещении склады.

Сам завод и прилегающие к нему районы — последний оплот проукраинских сил в городе, бои за который ведутся почти с самого начала военной спецоперации.

В середине февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

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