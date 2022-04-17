В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Воронежем

Состояние 13 человек, госпитализированных после смертельного ДТП с участием двух автобусов в Воронежской области, оценивается как среднетяжелое. Еще двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом 17 апреля сообщили в региональном минздраве.

«Из 13 госпитализированных двое — в тяжелом состоянии, 11 — в состоянии средней тяжести. Двоим пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно», — сообщили в минздраве.

Ранее в городском Центре медицины катастроф сообщили, что количество пострадавших в ДТП возросло до 15. До этого региональное МВД сообщало о девяти пострадавших.

Пассажирский автобус Setra столкнулся с микроавтобусом Ford Transit в 20:30 мск. Двое погибли. Всего в транспортных средствах находился 51 человек. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты.

В региональном УМВД назвали причину ДТП с участием микроавтобуса и автобуса под Воронежем. По предварительным данным, водитель микроавтобуса поворачивал налево в направлении села Новая Усмань и не уступил дорогу рейсовому автобусу. Водитель второго транспортного средства не успел среагировать, из-за чего произошло столкновение.

По информации ТАСС, за рулем Ford Transit был водитель 1985 года рождения, автобусом Setra управлял житель Калмыкии 1977 года рождения, он осуществлял пассажирскую перевозку по маршруту Элиста – Санкт-Петербург.

Ранее появились кадры с места столкновения двух автобусов в Воронежской области. Судя по видео, удар был настолько сильным, что правое крыло микроавтобуса прогнулось до середины автомобиля. У машины выбиты двери и стекла, а также помят и раскрыт люк.