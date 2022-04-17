Главком ВМФ встретился с экипажем затонувшего крейсера «Москва»

Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов и командование Черноморского флота встретились с экипажем затонувшего ракетного крейсера «Москва» в Севастополе. Об этом в субботу, 16 апреля, заявили представители министерства обороны РФ.

«Адмирал Николай Евменов довел экипажу крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в Военно-Морском Флоте. Традиции гвардейского ракетного крейсера «Москва» будут бережно сохранены и продолжены, как это во все времена было принято в Военно-Морском Флоте», — подчеркивается в сообщении на официальном Telegram-канале ведомства.

Также главнокомандующий добавил, что личный состав срочной службы в соответствии с законом с мая по июнь будет уволен и убудет к постановке на воинский учет.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что крейсер «Москва» из-за повреждений корпуса, полученных в результате пожара от детонации боезапаса, в условиях штормового волнения потерял остойчивость и затонул.

Экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота, а затем доставлен в Севастополь.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации с пожаром на крейсере «Москва». При этом Песков не стал комментировать инцидент. Он заявил, что это должны сделать в военном ведомстве.

Корабль был заложен на стапеле на Николаевском судостроительном заводе имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер «Слава». В 1996 году его переименовали. Спустили на воду 27 июля 1979 года. В сентябре 2020 года после планового ремонта вошел в состав сил постоянной готовности флота и вышел в море.

Крейсер был оснащен 16 противокорабельными ракетами комплекса П-1000 «Вулкан», имел на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 «Форт».