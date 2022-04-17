Флаг ДНР подняли в порту Мариуполя

Над портом Мариуполя, освобожденным от украинских националистов, подняли флаг Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в субботу, 16 апреля, рассказал корреспондент «Известий» Семен Еремин.

Журналист подчеркнул, что порт окончательно очищен от украинских силовиков. По его словам, поднятие флага завершает процесс установления контроля над морским портом Мариуполя.

Ранее, 13 апреля, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что морской порт в Мариуполе полностью освобожден от боевиков националистической группировки «Азов». Также были освобождены все заложники.

Также Конашенков рассказал, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военных 36-й бригады морской пехоты. По его словам, среди сдавшихся — 47 военнослужащих женского пола. Кроме того, 151 человек ранен. Раненых доставили в городскую больницу.

До этого, 11 апреля, сообщалось, что силы ДНР взяли под контроль порт в Мариуполе.

В этот же день военные украинской морской пехоты в Мариуполе заявили, что командование бросило их в условиях острой нехватки ресурсов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».