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Флаг ДНР подняли в порту Мариуполя

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Над портом Мариуполя, освобожденным от украинских националистов, подняли флаг Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в субботу, 16 апреля, рассказал корреспондент «Известий» Семен Еремин.

Журналист подчеркнул, что порт окончательно очищен от украинских силовиков. По его словам, поднятие флага завершает процесс установления контроля над морским портом Мариуполя.

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Ранее, 13 апреля, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что морской порт в Мариуполе полностью освобожден от боевиков националистической группировки «Азов». Также были освобождены все заложники.

Также Конашенков рассказал, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военных 36-й бригады морской пехоты. По его словам, среди сдавшихся — 47 военнослужащих женского пола. Кроме того, 151 человек ранен. Раненых доставили в городскую больницу.

До этого, 11 апреля, сообщалось, что силы ДНР взяли под контроль порт в Мариуполе.

В этот же день военные украинской морской пехоты в Мариуполе заявили, что командование бросило их в условиях острой нехватки ресурсов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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