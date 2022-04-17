Экономист усомнился в образовании Псаки после ее заявления об инфляции

Американский эксперт в макроэкономике Митч Рошелл в эфире телеканала Fox News заявил, что рост цен в США будет продолжаться, несмотря на то что в Белом доме считают явление инфляции временным.

Таким образом он прокомментировал утвердительный ответ пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки на вопрос журналиста, можно ли считать временным рост инфляции в США.

«Полагаю, Джен Псаки в университете изучала только политологию, но никак не экономику», — сказал специалист.

Рошелл пояснил, что инфляция не исчезнет с американского рынка в ближайшее время — наоборот, ее темпы могут даже ускориться.

Ранее, 12 апреля, журналисты The Wall Street Journal заявили, что к ускорению рекордной инфляции в Соединенных Штатах привела политика, проводимая американским правительством во главе с демократом Джо Байденом, а вовсе не эскалация на Украине.

Отмечается, что реальной причиной инфляции стала монетарная политика Вашингтона. В газете пояснили, что Америка потратила огромные суммы на антикоронавирусные меры. При этом Федеральная резервная система США продолжает поддерживать отрицательные ключевые ставки даже спустя долгое время после окончания коронавирусной рецессии.

Также The Wall Street Journal считает, что все меры Вашингтона по сдерживанию инфляции, такие как высвобождение нефти из стратегического резерва, бесполезны.

Ранее, 13 апреля, президент США Джо Байден заявил, что рост инфляции в США на 70% обусловлен действиями России по защите Донбасса. Глава Белого дома также обратился к конгрессу США с требованием «срочно решить» проблему с инфляцией. Со своей стороны он отметил, что делает всё возможное для сдерживания роста цен.

Накануне в Штатах зафиксировали рекордную стоимость фьючерсов на природный газ за более чем 13 лет. Предположительно, основная причина такого резкого скачка заключается в неожиданном приходе холодной погоды на север страны. Тогда же стало известно о росте потребительских цен в США на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года.

20 марта американские эксперты предупредили о возможном росте стоимости продовольственных продуктов в США в этом и следующем годах из-за событий на Украине и введенных против России санкций.

До этого, 10 марта, президент Соединенных Штатов Джо Байден сказал, что рекордная за последние 40 лет инфляция в США связана с введенными против России санкциями.