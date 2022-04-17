Зеленский заявил, что Киев не будет вести переговоры с Москвой в случае уничтожения ВСУ в Мариуполе

Киев прекратит вести переговоры с Москвой, если подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мариуполе будут уничтожены. Соответствующее заявление сделал в субботу, 16 апреля, украинский президент Владимир Зеленский.

«Мариуполь — это, может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах», — сказал он в интервью украинским СМИ.

Кроме того, по мнению Зеленского, чтобы урегулировать украинский конфликт, потребуется более одной встречи между московским и киевским руководством. Также он придерживается позиции, что встреча делегацией РФ должна состояться как можно быстрее.

По словам украинского лидера, спорными для российской и украинской сторон еще остаются вопросы статуса Донбасса и Крыма.

При этом в субботу президент Украины заявил, что договор между Москвой и Киевом может состоять из двух документов, которые бы утверждали гарантии безопасности для Украины и ее отношения с Россией.

14 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает Белоруссию прекрасной площадкой для проведения переговоров с Киевом, однако важно учитывать мнение украинской стороны. По его словам, в настоящее время пока нет понимания по продолжению очных контактов с Украиной.

12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что белорусская площадка подходит для дальнейших контактов с Украиной: коллеги из Минска хорошо организовали на своей территории несколько раундов переговоров. Он подчеркнул, что начать прямой диалог с украинской стороной стало возможно во многом благодаря усилиям президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В тот же день российскому лидеру доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. Президент отметил, что Украина отошла от стамбульских договоренностей, и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной очный раунд российско-украинских переговоров. Тогда Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. До этого стороны провели несколько очных встреч в Белоруссии. Так, они состоялись 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Далее переговоры продолжились в онлайн-формате.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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