Жена Медведчука заявила о его согласии на обмен и выдачу в Россию

Депутат Верховной рады и глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук согласился на обмен и выдачу в Россию. Об этом 16 апреля сообщила его супруга Оксана Марченко в обращении к президенту РФ Владимиру Путину.

«Прощу вас [, Владимир Путин,] о помощи. Вы прекрасно знаете, что судилище, устроенное над ним, не имеет ничего общего со здравым смыслом и является ярким примером неправовой расправы над неугодным политиком за его последовательную, принципиальную и открытую позицию», — сказала она.

Марченко добавила, что обмен произойдет при условии, что Украина и Россия достигнут договоренности в этом вопросе.

Суд во Львове ранее в субботу арестовал задержанного главу политсовета ОПЗЖ без возможности внесения залога.

В тот же день супруга политика призвала британцев, чьи родственники сдались в плен ДНР и Вооруженным силам РФ, просить премьер-министра Великобритании обменять их на ее мужа. Ранее сообщалось, что два британца, действовавших в составе подразделений бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе, сдались в плен.

Тогда же Марченко попросила наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда оказать содействие обмену британских пленных на ее мужа. По ее мнению, политик задержан исключительно из политических соображений.

15 апреля Марченко обращалась с просьбой помочь в освобождении мужа к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Также она требовала от президента Украины Владимира Зеленского освободить супруга и позже рассказала, что он никак не отреагировал на ее обращение.

О задержании Медведчука 12 апреля сообщил украинский лидер: он разместил в своем Telegram-канале фотографию похожего на Медведчука мужчины, данные подтвердила Служба безопасности Украины. Украинский лидер предложил России обменять политика на пленных военных ВСУ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Медведчук не является гражданином РФ и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков уточнил, что глава политсовета партии ОПЗЖ никогда не имел закулисных отношений с РФ.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность действий украинских властей в отношении Медведчука и в связи с выдвигаемыми требованиями о его обмене на украинских военнопленных.

В отношении задержанного политика на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о государственной измене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под ареста. Позже его адвокат опровергла эту информацию, сообщив, что политик был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за угроз в его адрес со стороны радикальных националистических группировок.