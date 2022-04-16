Власти разместят 37 человек в ПВР после аварии под Воронежем

Пункты временного размещения примут 37 человек после ДТП с участием двух автобусов в Новоусмановском районе Воронежской области. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщил заместитель главы района Сергей Вишняков.

«Связались с транспортной компанией, они смогут забрать пассажиров не раньше утра. Тридцать семь человек сейчас отправляем в пункты временного размещения», — передали слова Вишнякова в пресс-службе.

Ранее в этот день появилась видеозапись с места происшествия, на которой были видны повреждения автобусов в результате аварии.

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб. Ранее стало известно, что следователи и криминалисты выехали на место ДТП. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Автобус столкнулся с микроавтобусом в 20:30 мск. Всего в транспортных средствах находился 51 человек.

В городском Центре медицины катастроф сообщили, что количество пострадавших в ДТП возросло до 15, их них двое погибли. Трое получивших травмы доставлены в Больницу скорой медпомощи №1 (БСМП), еще десять — в больницу «Электроника». До этого региональное МВД сообщало о девяти пострадавших.

По информации ТАСС, водитель автомобиля Ford Transit 1985 года рождения, двигавшийся в направлении Ростова-на-Дону, при повороте налево в направлении села Новая Усмань врезался в движущийся в направлении Воронежа двухэтажный автобус Setra под управлением жителя Калмыкии 1977 года рождения, который осуществлял перевозку по маршруту Элиста – Санкт-Петербург.