Действия Вашингтона в отношении России не только не способствуют деэскалации украинского конфликта, но и могут спровоцировать хаос, который захлестнет Европу. Об этом в субботу, 16 апреля, заявили в китайской газете Global Times.

«Кризис на Украине вызван прежде всего агрессивным расширением НАТО. Достижение прочного мира означает сдерживание этой агрессии и экспансии; однако США используют сложившуюся ситуацию как искусную рекламу НАТО, продвигая блоковую версию коллективной безопасности, основанную на противодействии России», — говорится в публикации.

В свою очередь, такой настрой лишь подпитывает чувство уязвимости и планомерно разобщает европейский континент, тогда как для достижения компромисса необходимо прекратить нападки на Москву и признать нейтралитет Украины.

Автор статьи подчеркнул, что следующим важным шагом на пути к глобальному миру должен стать роспуск объединений НАТО и AUKUS. По его мнению, компромисс невозможен в условиях, когда гарантии безопасности одной страны являются угрозой для другой.

Также в Global Times указали на тяжелые последствия для мировой экономики необдуманных санкций в отношении России со стороны США. Помимо этого, китайские журналисты заявили, что обвинения Вашингтона в адрес других стран являются попыткой сложить с себя ответственность и скрыть свои неудачи, такие как, например, огромные издержки от ограничительных мер.

15 апреля Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. Также известно, что ряд стран не только накачивали Украину оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии. В тот же день МИД РФ заявил, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Киеву.

14 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что, если бы США хотели установить мир на европейском континенте, они бы перестали обострять ситуацию на Украине поставками вооружения. Он призвал Вашингтон побудить Украину к выполнению условий, которые Москва весьма четко сформулировала.

8 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что страны НАТО последние восемь лет тренировали киевских силовиков и накачивали их вооружением, чтобы поощрить Украину действовать военным путем в решении проблем юго-востока. По ее словам, сейчас страны альянса активно продолжают вооружать Киев, стремясь затянуть конфликт.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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