Зеленский рассказал о сложных переговорах с Западом по гарантиям

Переговоры по гарантиям безопасности для Украины странами Запада пока что не принесли желаемых результатов. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщил президент республики Владимир Зеленский.

«Есть очень сложные вопросы в этих гарантиях. Чего хотим мы и что готовы нам дать — разные вещи», — пояснил он.

Впрочем, по мнению украинского лидера, прогресс не заставит себя долго ждать, и в течение 7–10 дней сторонам удастся прийти к более конкретным соглашениям.

Также Зеленский добавил, что от гарантий безопасности будет зависеть дальнейший диалог с Россией.

«Для меня очень важно перед встречей с Россией иметь понимание того, что они нам дадут. Это влияет, это очень сильно влияет. Это точно гарантии безопасности или это иллюстрация? И если это будет иллюстрация, то тогда совсем по-другому надо разговаривать с Российской Федерацией. Про другое. Тогда это снова-таки про двусторонние отношения», — сказал он.

Подчеркивается, что Киев желает добиться от Запада поддержки, равносильной гарантиям союзников по НАТО.

Ранее в этот день президент Украины высказал мнение, что договор с Москвой мог бы состоять из двух документов, которые бы касались гарантий безопасности для Украины и ее отношений с Россией.

По его словам, готовность быть гарантами безопасности Украины выразили США, Великобритания, Италия и другие государства, однако окончательного ответа нет ни у одной стран.

9 апреля Зеленский заявил, что Индия, Китай и Турция также могут стать гарантами безопасности Украины.

До этого, 7 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж готов стать гарантом безопасности Украины, когда будет достигнуто мирное соглашение.

Днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не дал прямого ответа на вопрос о готовности Белого дома стать гарантом безопасности Украины. Ранее в тот же день Зеленский объявил, что встреча предполагаемых стран — гарантов безопасности республики точно состоится, и ряд государств ее уже подтвердили. При этом украинский лидер добавил, что, каковы детали гарантий безопасности и какая из стран на какие из них готова, пока сказать трудно.

4 апреля президент Украины подписал указ о создании делегации для переговоров с Россией по гарантиям безопасности.

1 апреля Зеленский заявил, что Украина обменялась с рядом стран проектами документов о гарантиях безопасности. По его словам, на данный момент США, Великобритания, Германия, Франция и Турция выразили готовность стать гарантами или уже обменялись с Киевом некоторыми ранними проектами документов по безопасности. Президент призвал и другие страны открыто присоединиться к ним.

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за предоставление гарантий безопасности не только российской стороне, но также Украине и Европе. Он уточнил, что гарантии должны соответствовать принятым в рамках ОБСЕ и провозглашать невозможность для стран укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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