Следователи и криминалисты выехали на место ДТП с погибшими под Воронежем
В Воронежской области следователи и криминалисты выехали на место ДТП с автобусами, в результате которого погибли двое. Об этом Следственный комитет РФ сообщил 16 апреля в Telegram.
«Проводится осмотр. Все обстоятельства и сведения о пострадавших уточняются», — отметили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, в Новоусманском районе региона автобус столкнулся с микроавтобусом. Всего в транспортных средствах находился 51 человек.
Изначально сообщалось о 15 травмированных, позже в МВД уточнили, что пострадали девять человек.
Пострадавших госпитализировали в состоянии разной степени тяжести.
На месте аварии работали медики, сотрудники ГИБДД и МЧС. Дознаватели установят причину и виновника дорожно-транспортного происшествия.
В прошедшее воскресенье, 10 апреля, в Удмуртии легковушка столкнулась с микроавтобусом. Всего в машинах находилось 15 человек. В результате ДТП два человека погибли. Находящиеся в микроавтобусе люди были госпитализированы.