Чехия получила от России ноту из-за передачи советского оружия

Министерство иностранных дел Чехии получило ноту протеста от российских дипломатов, в которой говорится, что она не должна предоставлять третьим странам оружие советского происхождения без согласия РФ. Об этом 16 апреля министр иностранных дел Ян Липавский сообщил Чешскому агентству.

По его словам, Прага реагировать на российскую ноту не будет.

«В МИД поступила нота о том, что мы якобы не имеем права поставлять оружие советского производства в третьи страны без разрешения России», — цитирует агентство министра.

Министр подчеркнул, что обращение властей РФ безосновательно, а существующие правовые нормы не запрещают реэкспортировать советское оружие другим странам.

В дипломатической ноте на этой неделе Россия официально предупредила США и другие западные государства, что их поставки оружия на Украину подпитывают конфликт там и могут привести к «непредсказуемым последствиям».

Чешская сторона обеспечивает Украину оружием и другой военной техникой. Общая стоимость отправленного на Украину по состоянию на 6 апреля составила 1,1 млрд чешских крон, передало информационное агентство.

The Wall Street Journal сообщила 5 апреля со ссылкой на представителей министерства обороны страны, что Чехия направила на Украину более десятка модернизированных танков Т-72М советского производства. Однако эта информация не была официально подтверждена «по соображениям безопасности».

30 марта сообщалось, что Украина обратилась к США с просьбой передать на вооружение противотанковые ракеты, артиллерийские системы, зенитно-ракетные комплексы, а также боевые самолеты, в том числе Су-25 российского производства.

18 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что советские и российские системы противоракетной обороны по закону не могут быть переданы третьим странам.

За день до этого телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена заявил, что Штаты отправят на Украину советские комплексы противовоздушной обороны.

5 марта в МИД России призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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