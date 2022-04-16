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Чехия получила от России ноту из-за передачи советского оружия

Глава МИД Чехии Липавский: страна получила от РФ ноту из-за передачи советского оружия
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Министерство иностранных дел Чехии получило ноту протеста от российских дипломатов, в которой говорится, что она не должна предоставлять третьим странам оружие советского происхождения без согласия РФ. Об этом 16 апреля министр иностранных дел Ян Липавский сообщил Чешскому агентству.

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По его словам, Прага реагировать на российскую ноту не будет.

«В МИД поступила нота о том, что мы якобы не имеем права поставлять оружие советского производства в третьи страны без разрешения России», — цитирует агентство министра.

Министр подчеркнул, что обращение властей РФ безосновательно, а существующие правовые нормы не запрещают реэкспортировать советское оружие другим странам.

В дипломатической ноте на этой неделе Россия официально предупредила США и другие западные государства, что их поставки оружия на Украину подпитывают конфликт там и могут привести к «непредсказуемым последствиям».

Чешская сторона обеспечивает Украину оружием и другой военной техникой. Общая стоимость отправленного на Украину по состоянию на 6 апреля составила 1,1 млрд чешских крон, передало информационное агентство.

The Wall Street Journal сообщила 5 апреля со ссылкой на представителей министерства обороны страны, что Чехия направила на Украину более десятка модернизированных танков Т-72М советского производства. Однако эта информация не была официально подтверждена «по соображениям безопасности».

30 марта сообщалось, что Украина обратилась к США с просьбой передать на вооружение противотанковые ракеты, артиллерийские системы, зенитно-ракетные комплексы, а также боевые самолеты, в том числе Су-25 российского производства.

18 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что советские и российские системы противоракетной обороны по закону не могут быть переданы третьим странам.

За день до этого телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена заявил, что Штаты отправят на Украину советские комплексы противовоздушной обороны.

5 марта в МИД России призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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