Зеленский снова заявил о готовности обменять Медведчука на украинских пленных

Украина готова обменять задержанного главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на украинских военных. Об этом 16 апреля заявил президент страны Владимир Зеленский, сообщило агентство УНИАН.

«Мы готовы обменять Медведчука, честно, готовы абсолютно, на наших военных или что может предложить Россия. Мне кажется, мы эти сигналы как публично, так и не очень публично передали. Если им это интересно, они точно отреагируют», — сказал Зеленский.

В субботу суд во Львове арестовал задержанного политика без возможности внесения залога.

В этот же день супруга главы политсовета ОПЗЖ Оксана Марченко обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи в освобождении ее мужа. Она заявила, что Медведчук дал свое согласие на обмен и выдачу на территорию РФ в случае достижения странами соответствующего согласия. До этого она уже записывала просьбу о помощи к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Кроме того, Марченко призвала британцев, чьи родственники сдались в плен Донецкой Народной Республике (ДНР) и Вооруженным силам (ВС) РФ, просить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обменять их на ее мужа. Также она попросила наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда оказать содействие обмену британских пленных на ее мужа.

Днем ранее супруга политика провела пресс-конференцию в Москве, на которой рассказала о наличии доказательств пыток в отношении арестованных со стороны украинских силовиков, а также заявила о том, что пыткам подвергся ее муж.

12 апреля Зеленский заявил о задержании Медведчука и опубликовал в соцсетях фотографию похожего на него мужчины. Украинский лидер предложил России обменять политика на пленных военных ВСУ.

В Госдуме РФ раскритиковали такое предложение. Так, первый зампредседателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что власти Украины занимаются торговлей собственными гражданами.

Комментируя предложение об обмене, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Медведчук не является гражданином России и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков уточнил, что глава политсовета партии ОПЗЖ никогда не имел закулисных отношений с РФ.

В отношении задержанного политика на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене.