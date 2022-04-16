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МВД уточнило данные по погибшим и пострадавшим в ДТП под Воронежем

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В ДТП с участием автобуса и микроавтобуса в Воронежской области погибли два и пострадали девять человек. Об этом 16 апреля сообщили в региональном управлении МВД.

«В результате столкновения, по предварительным данным, два человека погибли и девять госпитализированы», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее в субботу сообщалось, что в аварии двух автобусов в Новоусманском районе Воронежской области погибли два человека и 15 пострадали. Всего в транспортных средствах находился 51 человек.

Пострадавших госпитализировали в состоянии разной степени тяжести.

На месте аварии работали медики, сотрудники ГИБДД и МЧС. Также к месту происшествия выехали следователи и криминалисты.

Причину и виновника ДТП установит дознание.

10 апреля два человека погибли в ДТП в Удмуртии, легковушка столкнулась с микроавтобусом. В микроавтобусе находились 13 человек, в легковом автомобиле — двое.

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