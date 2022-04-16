Жительница Мариуполя рассказала о зверствах боевиков «Азова»

Боевики нацформирования «Азов» методично обстреливали многоквартирные дома Мариуполя. Об этом 16 апреля рассказала «Известиям» местная жительница Светлана Жосул.

По ее словам, стрельба велась по окнам, балконам, после чего в квартирах начинались пожары. Женщина видела, как к дому, стоящему в безопасном месте, подъехала боевая машина с пулеметом. Спустя несколько часов после стрельбы все балконы и окна дома были разрушены.

«Они не успокаивались, пока не подбивали дом, разрушили магазин и не давали людям тушить огонь», — рассказала Жосул.

Также группа жителей рассказала, что «азовцы» закидывали квартиры мирных жителей гранатами, несмотря на то что люди были безоружны.

«Их расстреливать надо и в плен не брать», — поделилась женщина.

Стрельба по городу велась три недели, добавила она.

Ранее в субботу сообщалось, что украинские националисты, пытаясь спрятаться от военнослужащих армии РФ, заходят в разбитые ракетами квартиры и магазины, переодеваются в гражданскую одежду и пытаются скрыться. Националисты выходят группами по два, пять или десять человек, но их всё равно вылавливают или ликвидируют.

Также в этот день представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что в ходе операции по освобождению Мариуполя сдались в плен уже 1464 украинских военнослужащих. По его словам, городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков «Азова», наемников и ВСУ. Некоторые силы ВСУ заблокированы на территории металлургического предприятия «Азовсталь».

В середине февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

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