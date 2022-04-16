Боец рассказал о выявлении украинских националистов в Мариуполе

Украинские националисты, пытаясь спрятаться от военнослужащих армии РФ, заходят в разбитые ракетами квартиры и магазины, переодеваются в гражданскую одежду и пытаются скрыться. Об этом журналистам «Известий» 16 апреля рассказал боец российской армии.

По его словам, переодетые в гражданскую одежду националисты пытаются выйти вместе с мирными жителями.

«Отлавливаем, еще заходят в обстрелянные магазины», — отметил военнослужащий.

Националисты выходят группами по два, пять или десять человек, но их всё равно вылавливают или ликвидируют.

Ранее в субботу военный корреспондент «Известий», находящийся в Донбассе, продемонстрировал колонну российской тяжелой техники, которая направляется штурмовать город Попасная. На представленном им видео десятки танков и бронетранспортеров направляются выполнять боевые задачи.

Также журналист представил видео последствий обстрелов вооруженными силами Украины Донецка и Ясиноватой. В результате попадания ракет во дворы жилых домов образовались воронки, упали деревья.

Тротуары городов засыпаны стеклом, разбитым взрывной волной.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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