Зеленский высказался о документах по договору с Россией

Договор, заключенный в результате переговоров Москвы и Киева, может состоять из двух документов, которые бы утверждали гарантии безопасности для Украины и ее отношения с Россией. Об этом 16 апреля заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Я считаю, это может быть два разных документа. Гарантии безопасности от тех, кто готов к этим гарантиям безопасности», — сказал политик СМИ Украины.

По его словам, о готовности стать гарантами безопасности Украины уже заявили Италия, США, Турция и Великобритания, но окончательного решения государства не приняли.

Он добавил, что в случае ликвидации военнослужащих украинской армии и националистических формирований в Мариуполе Киев прекратит переговоры.

15 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен допустил, что спецоперация РФ по защите мирного населения Донбасса может затянуться до конца 2022 года.

12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что белорусская площадка подходит для дальнейших контактов с Украиной: коллеги из Минска хорошо организовали на своей территории несколько раундов переговоров. Он подчеркнул, что начать прямой диалог с украинской стороной стало возможно во многом благодаря усилиям президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В тот же день российскому лидеру доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. Президент отметил, что Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной очный раунд российско-украинских переговоров. Тогда Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. До этого стороны провели несколько очных встреч в Белоруссии. Так, они состоялись 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Далее переговоры продолжились в онлайн-формате.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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