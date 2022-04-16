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СКР допросит пойманного в Мариуполе английского наемника

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Следователи допросят английского наемника Шона Питера, пойманного в Мариуполе. Об этом Следственный комитет РФ (СКР) сообщил 16 апреля в Telegram.

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«Английский наемник, служил в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ, штурмовик, сейчас находится в плену»,— уточнили в ведомстве, отметив, что это уже второй англичанин, которого поймали в Мариуполе.

Накануне еще один британец Эйден Эслин, который сложил оружие вместе с украинскими военными, рассказал «Известиям», что многие наемники спешно покинули Украину после ударов по главной базе иностранного легиона — Яворовскому полигону. Но, по его словам, остались те, кого уже перекинули в Донбасс.

Эслин рассказал, что в формированиях давно наблюдается моральное разложение и ни с чем подобным в боевых действиях он раньше не встречался. Родственники Эслина обращались в британское правительство с требованием вмешаться в его освобождение. Но по Женевской конвенции наемники не признаются законными участниками боевых действий в составе вооруженных сил, в связи с чем им не предоставляется такая ​​же правовая защита, как пленным регулярной армии.

Ранее, 15 апреля, в Минобороны РФ рассказали, что в населенном пункте Изюмское Харьковской области ракетными войсками было ликвидировано до 30 наемников польской частной военной компании. Также сообщалось, что в войсках Украины состоят бойцы французского легиона. В тот же день СКР сообщил о том, что изучит информацию о наемниках из Польши и Франции.

По данным СКР, более тысячи сдавшихся в плен украинских военнослужащих содержатся в России.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация. Решение было принято на фоне обострения в Донецкой и Луганской народных республиках из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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