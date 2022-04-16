Самолет с объявленными персонами нон грата дипломатами России вылетел из Франции

Самолет с объявленными персонами нон грата российскими дипломатами вылетел из Франции. Об этом 16 апреля ТАСС сообщили в пресс-службе посольства России в Париже.

«По договоренности с французской стороной был организован рейс для вывоза сотрудников посольства», — сказали в пресс-службе, уточнив, что самолет прибыл из РФ.

Накануне стало известно, что также Северная Македония объявила о высылке шестерых представителей дипмиссии.

МИД Франции объявил шесть российских дипломатов персонами нон грата 11 апреля. Такое решение в ведомстве объяснили результатами расследования Главного управления внутренней безопасности, которое якобы раскрыло тайную операцию, проведенную российскими спецслужбами на территории страны. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала ответ на такой шаг. При этом она поинтересовалась у французского МИДа, отчего сразу всех дипломатов не объявляют персонами нон грата — не от ожиданий ли Парижа, что Москва изменит позицию.

В последние недели РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран на фоне проводимой Москвой спецоперации. В том числе такое решение уже приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция. Кроме того, Евросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников российского постоянного представительства при ЕС «за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу». В ответ Россия объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве.

6 апреля Захарова заявила, что западные страны используют объявление российских дипломатов персонами нон грата в качестве информационно-политической атаки.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация. Решение было принято на фоне обострения в Донецкой и Луганской народных республиках из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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