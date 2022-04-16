В Париже прошли столкновения с полицией на акции против Макрона и Ле Пен

В Париже на акции протеста против избрания на пост президента Франции Эммануэля Макрон и Марин Ле Пен прошли столкновения с полицией. Манифестанты вышли на улицы города 16 апреля.

На видеозаписи, имеющейся в распоряжении «Известий», видно, как участники протеста, направляясь в сторону правоохранителей, оттесняют их и поджигают дымовые шашки. Также французы выкрикивают лозунги и держат транспаранты. Кроме того, слышны взрывы.

Недовольные итогами первого тура президентских выборов в стране французы стали выходить на улицы городов с 11 апреля с плакатами. Манифестации проходят в Париже, Лионе и Нанте. Так, в понедельник в Лионе протестующие поджигали файеры, а против сотрудников полиции использовали фейерверки.

10 апреля в стране прошел первый тур выборов президента, за высший государственный пост боролись 12 политиков. Французский лидер избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

На следующий день стало известно, что после подсчета 100% бюллетеней действующий президент Франции Эммануэль Макрон набрал в первом туре 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Второй тур выборов состоится 24 апреля.