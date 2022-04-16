CNN узнал об озабоченности США количеством боеприпасов у Киева

В Вашингтоне растет беспокойство по поводу необходимости более быстрой доставки украинским силам большего количества боеприпасов, в частности артиллерийских. Об этом со ссылкой на представителя администрации США сообщил 16 апреля на своем сайте телеканал CNN.

По его словам, то, что уже поставлено на Украину Белым домом, может быть израсходовано за несколько дней. В итоге у Киева могут закончиться все боеприпасы.

В рамках нового пакета военной помощи Соединенные Штаты отправляют Украине 18 155-мм буксируемых гаубиц и 40 тыс. артиллерийских снарядов, но в настоящее время ВСУ производят во время некоторых боев до тысячи артиллерийских выстрелов в день, уточнил он.

В США полагают, что Москва намерена перебросить оружие и войска в восточную Украину с действующих позиций к северу, а затем окружить и отрезать находящиеся там силы ВСУ.

Для того чтобы отправить Киеву как можно больше оружия, министр обороны США Ллойд Остин и председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли проводят ежедневные телефонные переговоры с коллегами в регионе.

Ранее на этой неделе Пентагон принял руководителей восьми крупнейших военных подрядчиков. Темой встречи была поставка вооружений Украине.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский, комментируя Би-би-си спецоперацию РФ по защите Донбасса, рассказал, что Киев заранее понимал необходимость подготовиться к противостоянию с «одной из самых многочисленных армий в мире». Украина нуждалась в помощи, так как одной к такому подготовиться сложно, подчеркнул он. Именно поэтому страна хотела вступить в НАТО, отметил он.

В тот же день Следственный комитет России получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 которых являются странами НАТО. По данным ведомства, ряд стран не только накачивали страну оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии.

6 апреля на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил об отправке первой партии из 100 барражирующих снарядов Switchblade американской компании AeroVironment на Украину. Также Кирби сообщил о планах США поставить Украине новую партию военной помощи на сумму $300 млн. По его словам, инициатива позволит Киеву «укрепить способность защищать себя».

22 марта российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием и забрасывание иностранных наемников на Украину — это безответственные и крайне опасные действия.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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