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CNN узнал об озабоченности США количеством боеприпасов у Киева

CNN: в США обеспокоились низким количеством боеприпасов на Украине
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В Вашингтоне растет беспокойство по поводу необходимости более быстрой доставки украинским силам большего количества боеприпасов, в частности артиллерийских. Об этом со ссылкой на представителя администрации США сообщил 16 апреля на своем сайте телеканал CNN.

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По его словам, то, что уже поставлено на Украину Белым домом, может быть израсходовано за несколько дней. В итоге у Киева могут закончиться все боеприпасы.

В рамках нового пакета военной помощи Соединенные Штаты отправляют Украине 18 155-мм буксируемых гаубиц и 40 тыс. артиллерийских снарядов, но в настоящее время ВСУ производят во время некоторых боев до тысячи артиллерийских выстрелов в день, уточнил он.

В США полагают, что Москва намерена перебросить оружие и войска в восточную Украину с действующих позиций к северу, а затем окружить и отрезать находящиеся там силы ВСУ.

Для того чтобы отправить Киеву как можно больше оружия, министр обороны США Ллойд Остин и председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли проводят ежедневные телефонные переговоры с коллегами в регионе.

Ранее на этой неделе Пентагон принял руководителей восьми крупнейших военных подрядчиков. Темой встречи была поставка вооружений Украине.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский, комментируя Би-би-си спецоперацию РФ по защите Донбасса, рассказал, что Киев заранее понимал необходимость подготовиться к противостоянию с «одной из самых многочисленных армий в мире». Украина нуждалась в помощи, так как одной к такому подготовиться сложно, подчеркнул он. Именно поэтому страна хотела вступить в НАТО, отметил он.

В тот же день Следственный комитет России получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 которых являются странами НАТО. По данным ведомства, ряд стран не только накачивали страну оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии.

6 апреля на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил об отправке первой партии из 100 барражирующих снарядов Switchblade американской компании AeroVironment на Украину. Также Кирби сообщил о планах США поставить Украине новую партию военной помощи на сумму $300 млн. По его словам, инициатива позволит Киеву «укрепить способность защищать себя».

22 марта российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием и забрасывание иностранных наемников на Украину — это безответственные и крайне опасные действия.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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