Военный аналитик Драго Боснич заявил, что поставки оружия и боеприпасов западными государствами Украине приносят огромную прибыль компаниям по производству военной техники в США и Европе, а долг Киева перед ними тем временем только растет. Об этом он написал 15 апреля в статье для портала InfoBrics.

«Помощь (Запада) достигла по крайней мере двух целей. Во-первых, украинский долг перед американскими и европейскими политиками вырос в геометрической прогрессии. Во-вторых, военно-промышленный комплекс США получит огромную прибыль за счет производства дополнительных партий ПТРК (противотанковая управляемая ракета) и ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс)», — заявил он.

Аналитик уверен, что отправка иностранной военной техники на Украину не поможет решить сложившуюся ситуацию. Он отметил, что западные военно-промышленные базы не собираются останавливаться на достигнутом и намереваются поставлять Киеву советское оружие из восточноевропейских государств.

«Вынуждая недавно вступившие в НАТО и даже не входящие в альянс государства — члены ЕС отказаться от оружия советской эпохи, Вашингтон не только разрывает их, возможно, последние связи с Москвой, но также вынуждает их покупать новое оружие взамен того, которое они отправили Киеву», — заключил он.

15 апреля Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. Также известно, что ряд стран не только накачивали Украину оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии. В тот же день МИД РФ заявил, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Киеву.

14 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что, если бы США хотели установить мир на европейском континенте, они бы перестали обострять ситуацию на Украине поставками вооружения. Он призвал Вашингтон побудить Украину к выполнению условий, которые Москва весьма четко сформулировала.

До этого, 22 марта, российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием и забрасывание иностранных наемников на Украину — это безответственные и крайне опасные действия.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой специальной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью. 21 февраля российский лидер подписал указ о независимости республик.

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