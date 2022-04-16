В Петербурге простились с погибшим на Украине генерал-майором

Командующий 8-й армией генерал-майор Владимир Фролов, погибший в ходе спецоперации на Украине, похоронен с воинскими почестями в Санкт-Петербурге. Церемония прошла в субботу, 16 апреля.

Губернатор Александр Беглов принял участие в церемонии прощания на Серафимовском кладбище.

«Сегодня мы прощаемся с настоящим героем. Владимир Петрович Фролов пал смертью храбрых в бою с украинскими националистами», — сказал он.

Российский военнослужащий честно и до конца исполнил воинский и человеческий долг и пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы дети, женщины и старики в Донбассе больше не слышали разрывов бомб, подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга.

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