Сгоревшую технику ВСУ на заводе Ильича в Мариуполе сняли на видео

Сгоревшую технику ВСУ на заводе Ильича в Мариуполе сняли на видео

2022-04-16 17:48:49

2022-04-16 17:48:49

2022-04-16 17:48:49

2022-04-16 17:48:49

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