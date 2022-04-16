Foreign Policy сообщил о планах обучения инструкторов Украины в странах НАТО

Украинские инструкторы могут быть отправлены в страны НАТО для обучения применению систем вооружения. Об этом 15 апреля сообщил американский журнал Foreign Policy.

«Высокопоставленный представитель министерства обороны США на условиях анонимности сообщил, что в настоящее время планируются поездки украинских инструкторов в страны НАТО в Восточной Европе для обучения использованию новых систем, таких как гаубицы и контрбатарейные радары», — написал автор статьи.

Ранее в субботу стало известно, что Минобороны Латвии организовало обучение украинских военных работе с беспилотниками.

15 апреля газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что члены специальной авиадесантной службы вооруженных сил Великобритании вернулись на Украину для подготовки военных в Киеве и его окрестностях.

В тот же день Следственный комитет России рассказал, что иностранные военные инструкторы принимали активное участие в подготовке украинской армии и националистических подразделений к боевым действиям. Также в ведомстве сообщили, что получили данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО.

В марте в российском МИДе призвали ЕС и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Посол в США Анатолий Антонов отметил, что милитаризация Украины является прямой угрозой безопасности европейского и мирового масштабов.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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