Французская компания L’Occitane заявила о закрытии всех магазинов в России

Французский производитель косметики ухода и товаров для дома L'Occitane объявил о закрытии магазинов и онлайн-продажи в России. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном 16 апреля на ее сайте.

Решение принято на совете директоров компании.

В компании заверили, что в последние недели значительно сократили деловую активность в России. Также приостановлены инвестиции и планы развития.

L'Occitane является французским розничным продавцом товаров для тела, лица, волос, ароматов, а также товаров для дома. Первая фабрика и бутик L'Occitane открылись в 1981 году в Фольксе, деревне в Провансе, Франция. У компании магазины более чем в 90 странах всех континентов мира.

Как отмечает «Газета.Ru», компания объявила о закрытии магазинов через два дня после того, как сообщила «Би-би-си» о своем отказе уходить из России. Вслед за этим в социальных сетях на бренд обрушилась критика.

После начала специальной военной операции на Украине о своем уходе из России объявили парфюмерно-косметические компании L'Oreal и Estee Lauder.

Также продажи в России приостановили бренд одежды Karl Lagerfeld, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, американская компания Apple, Ericsson, бренды одежды и обуви Burberry, COS, Nike, служба международной доставки DHL, автомобильные компании Porsche, Audi, BMW, британский интернет-магазин ASOS и другие.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а спустя три дня объявил о начале военной операции.

Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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