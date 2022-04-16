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Крым передал очередную партию гуманитарного груза в Мелитополь

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В распоряжение «Известий» 16 апреля попали видеоматериалы о доставке гуманитарной помощи в Мелитополь. На кадрах показана разгрузка большого количества коробок и пакетов: среди них упаковки с детскими подгузниками, пеленками, продовольственными товарами.

«Сегодня гуманитарную помощь для жителей Мелитополя передали волонтеры из Крыма. Кроме продуктов питания здесь предметы личной гигиены, а также необходимые товары для маленьких детей», — сообщается в видео.

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12 апреля заявили о том, что всего со 2 марта на Украину было доставлено 11242,8 т. гуманитарных грузов и проведено 810 гуманитарных акций. Кроме того, российская сторона ежедневно открывает гуманитарные коридоры для желающих покинуть территорию Украины на харьковском и мариупольском направлениях, передала пресс-служба Минобороны.

31 марта корреспондент «Известий» рассказала об обстановке в городе Мелитополь на фоне проведения Москвой спецоперации по защите населения Донбасса. По ее словам, гуманитарную помощь жителям города везли фурами, остро стоял вопрос с медикаментами, поэтому в аптеки отгрузили партию лекарств.

Отмечается, что поставки гуманитарной помощи в Мелитополь возят из Крыма. Это единственное безопасное направление. Корреспондент рассказала, что это первый город на юге Украины, который быстро приспособился к новым реалиям. Однако Украина мстит жителям за желание жить в мирном городе. Сначала из Мелитополя вывезли все наличные деньги, закрыли дорогу, а потом отключили связь и интернет.

Сейчас Мелитополь находится под охраной росгвардейцев. Чаще всего диверсанты пытаются попасть в город под видом мирных жителей. Поэтому установлены пропускные пункты, на которых просят показать багажник и проверяют документы. Все процедуры проходят быстро и вежливо. О том, что Мелитополь находится под полным контролем российской стороны, 14 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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