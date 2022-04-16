Лондон отреагировал на санкции России в отношении руководства Британии

Украину продолжат поддерживать в Великобритании, несмотря на включение политиков страны в черный список России. Слова представителя британского правительства об этом приводит 16 апреля Sky News.

«Мы по-прежнему полны решимости поддерживать Украину. Великобритания и наши международные партнеры едины в осуждении предосудительных действий российского правительства в Украине», — говорится в публикации.

Представитель лондонского правительства также призывал Москву прекратить специальную операцию по защите Донбасса.

Ранее в этот же день Россия ввела ответные персональные санкции в отношении руководства Великобритании. В частности, будет закрыт въезд для премьер-министра Бориса Джонсона, а также для главы МИДа Элизабет Трасс и министра обороны королевства Бена Уоллеса.

В ведомстве указали, что Британия развязала «разнузданную информационно-политическую кампанию, направленную на международную изоляцию России», подстрекает другие страны к введению антироссийских санкций, а также намеренно нагнетает обстановку вокруг ситуации на Украине.

Кроме того, в МИДе напомнили, что любые меры, принятые в отношении России, будут в первую очередь сказываться на самих британцах.

13 апреля Великобритания обновила санкционный список, в который в общей сложности внесла еще 206 физических и юридических лиц из России, Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины и из Узбекистана.

До этого, в начале месяца, Джонсон заявил, что его страна усилит санкции против РФ и увеличит военную поддержку Киеву. Канцелярия премьера, в свою очередь, подтвердила готовность Лондона усиливать экономическое давление на Москву «до тех пор, пока российские войска не покинут украинскую территорию».

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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