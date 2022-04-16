Путин подписал закон о штрафах за публичное отождествление СССР и нацистской Германии

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Документ опубликован 16 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон был одобрен Советом Федерации 13 апреля. 6 апреля поправки в Административный кодекс в заключительном третьем чтении приняла Госдума.

В российском Административном кодексе появилась статья 13.48. В ней предусмотрено, в том числе, наказание за отрицание решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Советского Союза при освобождении европейских стран.

Для граждан нарушение будет караться штрафом от 1 до 2 тыс. рублей либо административным арестом до 15 суток, должностным лицам грозит штраф от 2 до 4 тыс. рублей, юридическим лицам — от 10 до 50 тыс. рублей.

В случае повторного нарушения суммы штрафов будут возрастать. Так, физические лица будут наказаны взысканием в размере от 2,5 до 5 тыс. рублей или административным арестом на срок до 15 суток. Должностных лиц будут дисквалифицировать на срок от шести месяцев до года или наказывать штрафом от 5 до 20 тыс. рублей.

Для юридических лиц предусмотрено наказание в размере 50–100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, отмечает «Газета.Ru».

Авторами проекта выступили депутаты Госдумы Елена Ямпольская и Александр Жуков от партии «Единая Россия», а также сенаторы Алексей Пушков и Ольга Ковитиди. Законодатели отмечали, что на территории России категорически не допускается смешивание или отождествление действий защитников Родины с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов.