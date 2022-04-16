Минобороны России заявило об ударе по бронетанковому заводу в Киеве и объектам в Николаеве

Российские военнослужащие минувшей ночью ликвидировали производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве. Об этом сообщил на брифинге в субботу, 16 апреля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве», — сказал Конашенков, добавив, что в районах Николаева и Полтавы ликвидировали 16 военных объектов.

В частности, в районе Николаева уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а на юго-востоке Полтавы — центральная база хранения радиолокационных средств разведки и средств связи. Кроме того, в течение ночи оперативно-тактической авиацией уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

Днем ранее в Минобороны рассказали об отраженной ракетной атаке попавшего в засаду российского экипажа Т-80. В ходе боя экипаж уничтожил два бронетранспортера и несколько расчетов противотанковых управляемых комплексов ВСУ в засадах. В итоге все машины добрались до пункта назначения. Однако во время сопровождения в один из танков попал снаряд. Несмотря на это, танкисты смогли отразить атаку противника. Бойцы получили госнаграды за героизм и отвагу, проявленные в ходе спецоперации по защите Донбасса.

В тот же день российский беспилотник обнаружил совершавшую марш колонну украинской техники, после чего по технике ВСУ был нанесен удар высокоточным вооружением. Как отметил начальник расчета беспилотного летательного аппарата (БПЛА), ранее беспилотники применялись в Сирии, где хорошо себя показали.

Всего с начала проведения специальной военной операции Вооруженными силами России уничтожены 2246 танков и других боевых бронированных машин, 2146 единиц специальной военной автомобильной техники, 981 орудие полевой артиллерии, 458 беспилотных летательных аппаратов, 252 установки реактивных систем залпового огня, 246 зенитных ракетных комплексов и 133 самолета.

На Украине продолжается спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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