Захарова предупредила о последствиях за высылку дипломатов из Северной Македонии

Объявление Северной Македонией российских дипломатов персонами нон грата и их высылка негативно повлияют на отношения двух стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий 16 апреля опубликовало Министерство иностранных дел РФ.

«Северомакедонские власти продолжают идти на поводу находящегося в русофобском угаре Запада, раскручивая спираль разрушения двусторонних отношений. Очередная ничем не мотивированная акция против наших сотрудников неизбежно будет иметь долговременные негативные последствия для российско-северомакедонского взаимодействия», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что ответственность за подобное решение и последующий деструктивный эффект лежит на Скопье. В то же время она уточнила, что со стороны Москвы последует реакция на эти действия.

Накануне МИД Северной Македонии объявил еще шестерых российских дипломатов персонами нон грата. Они должны будут покинуть государство в ближайшие пять дней. В ведомстве уточнили, что, по информации компетентных органов, указанные лица осуществляли деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях.

28 марта Северная Македония уже объявляла пятерых российских дипломатов персонами нон грата.

В последние недели РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран из-за проводимой Москвой спецоперации. Такое решение в том числе приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция.

Также Евросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников российского постоянного представительства при ЕС «за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу». В ответ Россия объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его мнению, эти шаги осложняют общение стран.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ, а 24 февраля объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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