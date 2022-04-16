Приложение ЮMoney удалили из Google Play

Мобильное приложение для онлайн-шопинга ЮMoney удалили из Google Play. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

При этом в компании отметили, что причин для волнения нет, так как уже установленное приложение работает стабильно, а все возможности ЮMoney доступны в веб-и мобильной версии сайта.

Однако теперь пользователи устройств на платформе Android уже не смогут скачать и обновить мобильное приложение ЮMoney в Google Play.

«Если приложение для Android не установлено, скачать его можно на нашем сайте», — посоветовали в сервисе.

15 апреля мобильное приложение Альфа-банка удалили из магазина Google Play из-за антироссийских санкций. С уже установленным приложением на Android нет проблем — оно работает, как и раньше. В случае необходимости скачать приложение можно на официальном сайте банка.

12 апреля удалили и мобильные приложения «Сбера» из магазина App Store. В банке тогда заверили, что все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет. Однако клиентам порекомендовали не удалять установленные программы.

7 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил создать альтернативу Аpp Store и Google Play, которая заменит американские магазины мобильных приложений. Глава кабмина отметил, что данные платформы могут вскоре перестать работать в России и пользователи не смогут скачивать приложения.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Это решение последовало на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик.

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