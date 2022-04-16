Литва призвала Финляндию и Швецию не затягивать со вступлением в НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Финляндию и Швецию ускорить процесс вступления в НАТО. Он считает, что членство этих государств в альянсе улучшит ситуацию в сфере безопасности в Прибалтике. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

«Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО улучшит ситуацию в сфере безопасности в Балтийском регионе. Мы будем способны лучше контролировать регион с военной точки зрения. Но это также усилит НАТО как организацию», — приводит его слова «РИА Новости».

Он подчеркнул, что странам необходимо как можно скорее вступить в Североатлантический альянс.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о негативных последствиях для мира и стабильности на севере Европы при вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Она подчеркнула, что власти этих стран должны понимать последствия такого шага для двусторонних отношений с Россией, а также в целом европейской архитектуры безопасности, находящейся в кризисном состоянии.

11 апреля Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Финляндия и Швеция рассматривают возможность стать членами Североатлантического альянса уже этим летом и что вопрос активно обсуждается.

В тот же день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что вступление этих стран в НАТО не пойдет им на пользу. По его словам, альянсу выгодно членство Финляндии, поскольку это позволит ему приблизиться к России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО негативно скажется на обстановке на европейском континенте.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.