Пушилин заявил о нежелании украинских националистов в Мариуполе сдаваться

Украинские националисты в Мариуполе не намерены сдаваться, поэтому подлежат уничтожению. Об этом 16 апреля заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью телеканалу «Россия 24».

Он назвал сложными задачи, стоящие перед армией ДНР и вооруженными силами России. Участники регулярной армии, морпехи, те, кто готов был сдаться, уже сдались, отметил Пушилин.

«Те же националисты, то есть представители нацбатов [в Мариуполе], сдаваться, судя по всему, не намерены, поэтому они подлежат только уничтожению», — добавил лидер ДНР.

Ранее в субботу сообщалось, что в Мариуполе на улицах лежат тела мирных граждан, убитых украинскими националистами. Убрать их нет возможности из-за высокого уровня опасности в городе. Местный житель в разговоре с корреспондентом «Известий» сообщил, что оставляет записки с именами на телах убитых.

11 апреля жительница микрорайона Восточный рассказала корреспонденту «Известий», что националисты открыто говорили мирным жителям о приказе стереть город с лица земли.

24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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