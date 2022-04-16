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Путин обсудил Украину и Йемен с наследным принцем Саудовской Аравии

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Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом международную повестку, ситуацию на Украине и в Йемене. Об этом 16 апреля говорится в сообщении на сайте Кремля.

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«Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической области», — уточняется в сообщении.

Стороны выразили настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных связей между Россией и Саудовской Аравией.

«Дана положительная оценка совместной работе в формате «ОПЕК+», направленной на обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка», — отмечается в сообщении.

Также российский лидер поздравил руководство и народ Саудовской Аравии со священным для мусульман месяцем Рамадан, уточняет «Газета.Ru». Беседа прошла по инициативе саудовской стороны, условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

Ранее в начале апреля сообщалось, что Саудовская Аравия повысила цены на майские поставки нефти во все регионы. Повышение цен коснулось всех сортов нефти, поставляемых на азиатский и американский рынки. Такое решение принято после того, как нефть взлетела до более чем $100 за баррель в связи с ситуацией на Украине и антироссийскими санкциями, которые оказали влияние на глобальный рынок нефти.

В конце марта стало известно о том, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты — два крупнейших производителя нефти, не пошли на уступки США, которые потребовали снизить цены на топливо за счет увеличения объемов добычи. Как отмечал министр энергетики ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи, страны ОПЕК+ должны действовать вместе, фокусироваться на стабильности в энергетике и не позволять политике разобщить страны — экспортеры нефти.

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