Путин подписал закон о штрафах за публичное отождествление СССР и нацистской Германии

В Кодекс об административных правонарушениях вошла статья о наказаниях за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин, документ 16 апреля опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно статье, устанавливается ответственность в виде административного штрафа для граждан в размере от 1 до 2 тыс. рублей или административного ареста на срок до 15 суток. При этом для должностных лиц — от 2 до 4 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 10 до 50 тыс.

За повторное правонарушение физические лица будут наказаны взысканием в размере от 2,5 до 5 тыс. рублей или административным арестом на срок до 15 суток. Должностных лиц за нарушение этого закона будут дисквалифицировать на срок от шести месяцев до года или наказывать штрафом от 5 до 20 тыс. рублей. Для юридических лиц предусмотрено наказание в размере 50–100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Закон был одобрен Советом Федерации 13 апреля. За неделю до этого, 6 апреля, поправки в Административный кодекс в заключительном третьем чтении приняла Госдума.

Авторами проекта выступили депутаты Елена Ямпольская и Александр Жуков от партии «Единая Россия», а также сенаторы Алексей Пушков и Ольга Ковитиди. Законодатели отмечали, что на территории России категорически не допускается смешивание или отождествление действий защитников Родины с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов.