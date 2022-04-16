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Минобороны Латвии организовало обучение ВСУ работе с беспилотниками

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Министерство обороны Латвии организовало обучение украинских военных работе с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщило ведомство 16 апреля.

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«В настоящее время на Украину доставлены беспилотные летательные аппараты двух рот, которые служат средствами разведки как для ротных, так и для бригадных подразделений», — приводит пресс-служба министерства слова главы ведомства Артиса Пабрикса.

По данным Минобороны Латвии, на поставку на Украину оружия, личного снаряжения, сухих продуктов питания, боеприпасов, противотанковых средств и ЗРК «Стингер» предусмотрено более €200 млн.

Как уточняется, страна еще до 24 февраля помогла Киеву в развитии боевых возможностей украинских вооруженных сил.

Накануне газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что члены специальной авиадесантной службы вооруженных сил Великобритании вернулись на Украину для подготовки военных в Киеве и его окрестностях. По словам капитана размещенного на севере украинской столицы батальона Юрия Мироненко, инструктаж британских спецназовцев из SAS прошел около двух недель назад. В том числе военные из Соединенного Королевства научили своих украинских коллег пользоваться противотанковыми ракетными комплексами NLAW, которые Великобритания поставляет Украине.

15 апреля Следственный комитет России рассказал, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения.

16 марта в правительстве РФ сообщали, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников на Украину. Президент РФ Владимир Путин отметил, что киевским властям безразлично местное мирное население.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой специальной операции по защите Донбасса, о которой президент России объявил 24 февраля. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью. 21 февраля российский лидер подписал указ о независимости республик.

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