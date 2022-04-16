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Минобороны России заявило об ударе по бронетанковому заводу в Киеве и объектам в Николаеве

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Российские военнослужащие высокоточными ракетами ликвидировали производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве. Об этом 16 апреля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 16 объектов противника», — отметил он.

Спецоперация в Донбассе 16 апреля. Текстовая трансляция
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По словам Конашенкова, уничтожены 11 районов сосредоточения украинской военной техники и вооружения, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, база хранения радиолокационных средств разведки и средств связи, база хранения зенитно-ракетного вооружения и район сосредоточения подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Также российские ПВО сбили украинский самолет Су-25 неподалеку от Изюма.

Всего за минувшую ночь, уточняет «Газета.Ru», российские ракетные войска и артиллерия обстреляли 811 объектов ВСУ. Российской оперативно-тактической авиацией уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и военной техники Украины.

Накануне в Минобороны рассказали, что украинские националисты держат в заложниках более 6 тыс. иностранцев из девяти разных стран, а в морских портах страны находятся 76 судов из 18 стран. Российская сторона, в свою очередь, принимает комплекс мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.

Ранее в апреле Конашенков сообщал, что российские средства противовоздушной обороны в районе населенного пункта Октябрьский сбили украинский разведывательный беспилотный летательный аппарат Ту-143 «Рейс».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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