Берега рек Цна и Студенец расчистили в Тамбове

В Тамбове расчистили берега рек Цна и Студенец. Мероприятие организовало Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора.

В уборке приняли участие инспекторы по охране окружающей среды, волонтеры и горожане. Необходимый инвентарь предоставил Росприроднадзор, уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

«Подобные мероприятия несут в себе не только хозяйственную, но и образовательную и воспитательную миссии. В субботниках регулярно принимают участие не только сотрудники нашего управления, но и волонтеры, активисты и жители», — рассказал глава ведомства Алексей Карякин.

В общей сложности активисты расчистили более 7 тыс. кв. м прибрежных зон.