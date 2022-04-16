Около сотни муниципальных квартир отремонтируют в Мурманске

В Мурманске в 2022 году отремонтируют более 90 муниципальных квартир, которые сейчас пустуют. Об этом сообщает городская администрация.

Работы уже ведутся в 20 квартирах. Затем их передадут очередникам, горожанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Как уточняет ИА «Би-порт», одну из квартир на проспекте Героев-североморцев посетил глава администрации Юрий Сердечкин. Как выяснилось, там заменили окна, полы, двери, обновили инженерные сети, а также установили новую сантехнику и выполнили отделку.

По словам Сердечкина, жилье предоставят по договору соцнайма, оно рассчитано на семью из трех человек.