Новый детский сад в Калуге принял первых воспитанников

В Калуге новый детский сад на улице Маяковского принял первых воспитанников. Об этом городской голова Дмитрий Денисов сообщил на своей странице в соцсети 15 апреля.

«Новым садиком закрылись все заявления и потребности жителей Маяковки. Нестандартный проект сразу нас заинтересовал, реализовали его достаточно быстро», — цитирует Денисова газета «Весть».

По данным городской управы, детский сад носит название «Солнечный зайчик». Он рассчитан на 350 воспитанников, но на сегодняшний день в него ходят около 30 детей. Набор продолжается. Всего в учреждении откроют 14 групп для детей от одного года до семи лет.

Отмечается, что последний раз дошкольные учреждения в данном микрорайоне строились в 80-х годах прошлого века.