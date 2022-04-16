Около 300 млн рублей выделили на ремонт дороги в Салмачах в Казани

В Казани в 2022 году отремонтируют дорогу в микрорайоне Салмачи. На эти цели выделено 300 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Общая протяженность ремонтируемого участка составит 3,5 км. На двух из них планируется расширить проезжую часть с 6 м до 8 м.

Как отмечает InKazan.ru, дорожники уложат на проезжей части верхний слой асфальта, установят 14 новых остановок, обустроят тротуар, а также смонтируют два светофора с вызывными устройствами.

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в 2022 году в Казанской агломерации по нацпроекту приведут в порядок 33,9 км дорог.