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Парковку запретят на проспекте Ленина в Петрозаводске

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В Петрозаводске на проспекте Ленина запретят парковку автомобилей. Об этом сообщает городская администрация.

С 6 мая парковка будет запрещена на протяжении всего проспекта. Исключением станет территория возле домов 19, 26 и 28. На остальной части улицы установят знаки, предупреждающие о запрете парковки и работе эвакуатора, уточняет ИА «Карелinform».

Изменения направлены на снижение риска аварийности на основной городской магистрали. Власти предполагают, что также это позволить облегчить автомобилистам движение в часы пик, уменьшит загруженность улицы.

Ранее в апреле сообщалось, что в Петрозаводске до конца июня должны устранить все недочеты, допущенные при реконструкции улицы Куйбышева. В их числе отсутствие разметки, поврежденный бордюрный камень и другие упущения.

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